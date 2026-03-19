Χειροπέδες σε κύκλωμα που θα «έσπρωχνε» ναρκωτικά 1,8 εκατ. ευρώ - «Έφοδος» σε διαμέρισμα στο Πέραμα

Κοκαΐνη, ροζ κοκαΐνη, κάνναβη σε μορφή «σοκολάτας», MDMA και ακατέργαστη κάνναβη -με τη συνολική αξία τους να ξεπερνά το 1,8 εκατ. ευρώ- εντόπισαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών μετά από έφοδο σε διαμέρισμα στην περιοχή του Περάματος και σύλληψη ενός 38χρονου με καταγωγή από την Αλβανία και ποινικό παρελθόν ως διακινητή κοκαΐνης.

Πρόκειται για μία ακόμη σημαντική επιτυχία της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών καθώς κατασχέθηκαν συνολικά: 26,5 κιλά κοκαΐνης, πάνω από 8 κιλά κατεργασμένης κάνναβης («σοκολάτα»), 454 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 24,6 γραμμάρια ροζ κοκαΐνης και πάνω από 4,5 κιλά MDMA, τα οποία διακινούνταν στις πιάτσες σε μικρές ποσότητες για να αυξάνει ακόμη περισσότερο το κέρδος των dealers.

Φωτό: ΕΛΑΣ

Εκτός από τον 38χρονο, οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI πέρασαν ακόμη χειροπέδες σε έναν 34χρονο και μία 32χρονη που κατηγορούνται κατά περίσταση για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

«Πιάστηκαν» επ’ αυτοφώρω σε διακίνηση

Οι αστυνομικοί αξιοποίησαν πληροφορίες για τη δράση του κυκλώματος και συγκεκριμένα για διακίνηση ναρκωτικών περιμετρικά της Πανεπιστημιούπολης Ζωγράφου, αλλά και σε άλλες περιοχές της Αττικής. Αφού ταυτοποίησαν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, τα έθεσαν υπό παρακολούθηση και τελικά το απόγευμα της Τρίτης (17/3) εντόπισαν αγοραπωλησία με τους εμπλεκόμενους, ξεκίνησαν οι συλλήψεις.

Ευρήματα σε «κρύπτη»

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 38χρονος έχει δημιουργήσει κρύπτη, πίσω από την κονσόλα του ηχοσυστήματος, στο ΙΧ αυτοκίνητο του, με τους αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών να εντοπίζουν:

μία αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία περιέχουσα ροζ κοκαΐνη (TUSI) μεικτού βάρους 22 γραμμαρίων,

212 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες περιέχουσες κοκαΐνη συνολικού μεικτού βάρους 324,25 γραμμαρίων

και 16 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες περιέχουσες MDMA συνολικού μεικτού βάρους 15,4 γραμμαρίων.

Πρόκειται για άτομο με ποινικό παρελθόν στη διακίνηση ναρκωτικών και συγκεκριμένα κοκαΐνης, καθώς το 2010 είχε κατηγορηθεί για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, καθώς επίσης και για παραβάσεις της περί αλλοδαπών νομοθεσίας, σε δικογραφία που σχηματίστηκε από το Τ.Α. Νίκαιας.