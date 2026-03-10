Έφοδος της Δίωξης Ναρκωτικών σε «αποθήκη» ηρωίνης - Βίντεο από την έρευνα

Σε αποθήκη ηρωίνης είχε μετατρέψει παράπηγμα στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρέντη ένα ζευγάρι Ρομά, το οποίο συνελήφθη από αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών οι οποίοι για μία ακόμη φορά το τελευταίο χρονικό διάστημα κατέσχεσαν σημαντική πάνω από 13,5 κιλά ηρωίνης.

Ο 50χρονος και η 46χρονη είχαν κρύψει επιμελώς τα ναρκωτικά μέσα σε 46 νάιλον συσκευασίες και σακούλες, ενώ οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI εντόπισαν και δύο ζυγαριές ακριβείας. Στο μικροσκόπιο των Αρχών μπαίνει ένα κινητό τηλέφωνο που κατασχέθηκε, ενώ η έρευνα συνεχίζεται με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, για την διακρίβωση του πλήρους εύρους της δράσης των κατηγορούμενων.

Η πληροφορία που έφτασε στη Δίωξη Ναρκωτικών αποδείχτηκε πολύτιμη, ενώ οι δύο συλληφθέντες αρνούνται να συνεργαστούν με τις Αρχές και να αποκαλύψουν ποια άλλα πρόσωπα εμπλέκονται στο κύκλωμα διακίνησης.

Αμφότεροι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για έτερα αδικήματα, με τον 50χρονο να έχει συλληφθεί για απάτη, κυκλοφορία παραχαραγμένων νομισμάτων και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Σε ότι αφορά την 46χρονο έχει συλληφθεί για τα ίδια αδικήματα, αλλά και για ενδοοικογενειακή βία.