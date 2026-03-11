Επιχείρηση της ΕΛΑΣ για κύκλωμα τουρκικής μαφίας - Σύλληψη με «ερυθρά αγγελία» και 8 προσαγωγές

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί, επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής, με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που εμπλέκονται σε εγκληματικές δραστηριότητες στη χώρα.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος και αφορά κυκλώματα που φέρονται να συνδέονται με την τουρκική μαφία.

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί πέντε έρευνες σε οικίες, ενώ οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη ενός υπηκόου Τουρκίας σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης, γνωστό ως «ερυθρά αγγελία», για κακουργηματική απάτη.

Παράλληλα, έχουν γίνει οκτώ προσαγωγές ατόμων. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τρεις υπηκόους Τουρκίας, τρεις υπηκόους Πακιστάν, έναν υπήκοο Ιράκ και μία Ελληνίδα.

Οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένεται νεότερη ενημέρωση από τις αρχές σχετικά με τα αποτελέσματα της επιχείρησης και τυχόν επιπλέον συλλήψεις.