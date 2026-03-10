Σαρωτικός έλεγχος της ΕΛΑΣ: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση για παράνομο τζόγο

Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 10 Μαρτίου βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην παράνομη διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών, με κέρδη εκατομμυρίων ευρώ, εξαπατώντας τους παίκτες.

Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 17 συλλήψεις, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται σε κατοικίες και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε διάφορες περιοχές της Αττικής, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα και στο Αγρίνιο.

Τουλάχιστον 8 χρόνια δράσης - Συνεχιζόμενες έρευνες

Η εγκληματική οργάνωση λειτουργούσε τουλάχιστον οκτώ χρόνια, με τα μέλη της να οργανώνουν παράνομα τυχερά παιχνίδια σε 37 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Τα κέρδη που αποκόμιζαν ξεπερνούν τα 16 εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που δείχνει την έκταση και την οργάνωση της παράνομης δραστηριότητας.

Η αστυνομία διεξάγει εκτεταμένες έρευνες προκειμένου να εντοπιστούν όλα τα μέλη της οργάνωσης και να κατασχεθούν υλικά που σχετίζονται με την παράνομη δραστηριότητα.

Νεότερη ενημέρωση αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες, μόλις ολοκληρωθεί η πρώτη φάση της επιχείρησης και συγκεντρωθούν τα πρώτα στοιχεία από τις έρευνες.