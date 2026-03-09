Πάτρα: 25χρονη εντοπίστηκε νεκρή σε χωράφι - Τι εξετάζουν οι Αρχές

Τραγωδία στην περιοχή του Ρίου και συγκεκριμένα σε στενό κάθετο στην παραλία αρκετά πιο ψηλά από το Distinto.

Όπως μεταδίδει το tempo24.news, ένα κορίτσι μόλις 25 ετών βρέθηκε νεκρό από τους γονείς της και μάλιστα σε ένα χωράφι κοντά στο σπίτι. Πρόκειται για ένα κορίτσι που ήταν ιδιαίτερα αγαπητό στην περιοχή, ενώ και οι γονείς της εργάζονται στο νοσοκομείο.

Επί τόπου βρέθηκε η Αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

Η ΕΛ.ΑΣ. διενεργεί έρευνες για τον θάνατό της.