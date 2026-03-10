Πάτρα: Νέα διαρροή αερίου στο εργοστάσιο όπου έγινε η έκρηξη τη Δευτέρα

Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στην Πάτρα το βράδυ της Τρίτης 10/03/2026, μετά από κλήση για διαρροή αερίου στο φορτωμένο με υγρό οξυγόνο βυτιοφόρο, στο οποίο σημειώθηκε έκρηξη το μεσημέρι της Δευτέρας 9 Μαρτίου και το οποίο παραμένει εντός των εγκαταστάσεων εργοστασίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Patrapress.gr, ο οδηγός, Tούρκος υπήκοος, του οχήματος ήταν εκείνος που αντελήφθη κατά δήλωσή του μικρής έκτασης διαρροή και ενημέρωσε τον υπεύθυνο ασφαλείας. Από την αυτοψία της Πυροσβεστικής ωστόσο δεν διαπιστώθηκε κάτι.

Τι προκάλεσε την έκρηξη

Στο πλαίσιο της διερεύνησης από το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής, των αιτιών που προκάλεσαν την έκρηξη σε αντλία του βυτιοφόρου ορίστηκε εμπειρογνώμονας.

Μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνών, το όχημα θα παραμείνει στον χώρο του εργοστασίου και ο αλλοδαπός οδηγός, ο οποίος δεν συνελήφθη βρίσκεται στη διάθεση των ανακριτικών Αρχών.

Στο ερώτημα του Patrapress.gr, εάν υπάρχει κίνδυνος από την παραμονή του βυτιοφόρου στο σημείο, η απάντηση από πυροσβεστικές πηγές ήταν καθησυχαστική.