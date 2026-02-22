Τροχαίο στην Πάτρα: Νεκρή 45χρονη μετά από σύγκρουση στην Οβρυά

Μία 45χρονη γυναίκα βρήκε τραγικό θάνατο της σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (22/2), στην Πάτρα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στη διασταύρωση των οδών Δημοκρατίας και Οδυσσέα Ανδρούτσου στην περιοχή της Οβρυάς, στις 02:30 τα ξημερώματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που του tempo24.news, το δυστύχημα σημειώθηκε όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν. Το ένα εξ αυτών «ανέβηκε» σε πεζοδρόμιο και ξήλωσε την πινακίδα μιας επιχείρησης που ήταν τοποθετημένη εκεί.

Η άτυχη γυναίκα ήταν συνεπιβάτιδα σε ένα από τα δύο οχήματα που ενεπλάκησαν στο τροχαίο δυστύχημα. Δύο οδηγοί τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Η Τροχαία ερευνά τα αίτια της τραγωδίας.