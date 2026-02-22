Τροχαίο στην Πάτρα: Νεκρή 45χρονη μετά από σύγκρουση στην Οβρυά
Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής.
Μία 45χρονη γυναίκα βρήκε τραγικό θάνατο της σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (22/2), στην Πάτρα.
Το δυστύχημα σημειώθηκε στη διασταύρωση των οδών Δημοκρατίας και Οδυσσέα Ανδρούτσου στην περιοχή της Οβρυάς, στις 02:30 τα ξημερώματα.
Σύμφωνα με πληροφορίες που του tempo24.news, το δυστύχημα σημειώθηκε όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν. Το ένα εξ αυτών «ανέβηκε» σε πεζοδρόμιο και ξήλωσε την πινακίδα μιας επιχείρησης που ήταν τοποθετημένη εκεί.
Η άτυχη γυναίκα ήταν συνεπιβάτιδα σε ένα από τα δύο οχήματα που ενεπλάκησαν στο τροχαίο δυστύχημα. Δύο οδηγοί τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.
Η Τροχαία ερευνά τα αίτια της τραγωδίας.