Πύργος: Σφοδρό τροχαίο με τέσσερις τραυματίες στον κόμβο Ολυμπίου

Ένα σφοδρό τροχαίο ανάμεσα σε δυο ΙΧ αυτοκίνητα σημειώθηκε το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας 23 Φεβρουαρίου στον κόμβο Ολυμπίων στον Πύργο.

Όπως έχει γίνει γνωστό, δύο Ι.Χ. επιβατικά οχήματα συγκρούστηκαν μετωπικά, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον τέσσερα άτομα – δύο επιβαίνοντες από κάθε όχημα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει το τοπικό μέσο Patrinews, ένας εκ των τραυματιών φέρεται να έχει υποστεί σοβαρότερα τραύματα, ενώ οι υπόλοιποι τραυματίστηκαν ελαφρύτερα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία παρέλαβαν τους τραυματίες και τους μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας.

Πηγή: Patrisnews

Παράλληλα, δυνάμεις της Τροχαίας βρέθηκαν στο σημείο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διενέργεια προανάκρισης, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.