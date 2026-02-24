Θρήνος στην Κέρκυρα: Νεκρός 62χρονος γιατρός σε τροχαίο - Εργαζόταν στο νοσοκομείο του νησιού

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (24/2) στον δρόμο του Κοντοκαλίου στην Κέρκυρα, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 62χρονου άνδρα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του corfutvnews.gr, η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 62χρονος εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε στο κράσπεδο και σε στύλο οδικής σήμανσης. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο, ο άνδρας δεν κατάφερε να επιβιώσει.

Ο 62χρονος ήταν Γιατρός Οφθαλμίατρος στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας.

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου της Αστυνομίας, το τροχαίο συνέβη το βράδυ της 23ης Φεβρουαρίου 2026, στην Ε.Ο. Κέρκυρας-Παλαιοκαστρίτσας, στην περιοχή Κοντόκαλι.

Η Τροχαία Κέρκυρας διενεργεί προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.