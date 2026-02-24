Θρήνος στην Κέρκυρα: Νεκρός 62χρονος γιατρός σε τροχαίο - Εργαζόταν στο νοσοκομείο του νησιού
Στο σημείο βρέθηκαν διασώστες του ΕΚΑΒ που μετέφεραν τον άνδρα στο νοσοκομείο αλλά παρά τις προσπάθειες, δεν κατάφερε να επιβιώσει.
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (24/2) στον δρόμο του Κοντοκαλίου στην Κέρκυρα, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 62χρονου άνδρα.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του corfutvnews.gr, η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 62χρονος εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε στο κράσπεδο και σε στύλο οδικής σήμανσης. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο, ο άνδρας δεν κατάφερε να επιβιώσει.
Ο 62χρονος ήταν Γιατρός Οφθαλμίατρος στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας.
Σύμφωνα με το δελτίο τύπου της Αστυνομίας, το τροχαίο συνέβη το βράδυ της 23ης Φεβρουαρίου 2026, στην Ε.Ο. Κέρκυρας-Παλαιοκαστρίτσας, στην περιοχή Κοντόκαλι.
Η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 62χρονος εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε στύλο οδικής σήμανσης, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.
Η Τροχαία Κέρκυρας διενεργεί προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.