Χαλκίδα: Ανήλικος δικυκλιστής παρέσυρε και τραυμάτισε πεζό - Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 21:00 το βράδυ της Κυριακής 22 Φεβρουαρίου, την ώρα που βρίσκονταν σε εξέλιξη οι εκδηλώσεις του καρναβαλιού στη Χαλκίδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evia online, ανήλικος οδηγός δικύκλου, ο οποίος δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης, κινούνταν σε οδό κοντά στο άλσος Κανήθου, όταν παρέσυρε έναν 15χρονο πεζό που παρακολουθούσε τις αποκριάτικες εκδηλώσεις.

Ο 15χρονος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Ο ανήλικος οδηγός συνελήφθη από τις αρμόδιες αρχές.