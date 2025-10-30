Χαλκίδα: Σοβαρό τροχαίο με παράσυρση και εγκατάλειψη 4χρονου - Συνελήφθη ο οδηγός

Σοβαρό τροχαίο με εγκατάλειψη σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 30 Οκτωβρίου στην περιοχή της Λιανής Άμμου της Χαλκίδας με θύμα ένα 4χρονο παιδί.

Συγκεκριμένα, οδηγός μηχανής παρέσυρε και τραυμάτισε σοβαρά το παιδί ωστόσο έφυγε από το σημείο με αποτέλεσμα η αστυνομία να εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

Σύμφωνα με τα όσα είπε αυτόπτης μάρτυρας στο eviaonline ο οδηγός είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα και παρά λίγο να τρακάρει και τον ίδιο. Χάρη στις λεπτομέρειες που έδωσαν στους αστυνομικούς όσοι βρέθηκαν στο παρ΄ολίγον δυστύχημα, οι Αρχές κατάφεραν έγκαιρα να εντοπίσουν τον νεαρό οδηγό και να προχωρήσουν στη σύλληψή του.

Το παιδάκι μεταφέρθηκε τραυματισμένο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο γενικό νοσοκομείο Χαλκίδας προκειμένου να του γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις.