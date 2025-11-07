Ελλάδα Τροχαίο παράσυρση Λάρισα Local News

Τροχαίο με παράσυρση στη Λάρισα: Τραυματίστηκε 3χρονο αγοράκι

Το τροχαίο σημειώθηκε κάτω από μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες συνθήκες, με το παιδί να τραυματίζεται και να μεταφέρεται εσπευσμένα Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ/Φωτ. αρχείου Eurokinissi
Τροχαίο με παράσυρση σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, λίγο μετά τη 13:00, με θύμα ένα αγοράκι τριών ετών, το οποίο τραυματίστηκε από ΙΧ αυτοκίνητο στη συνοικία της Νέας Σμύρνης στη Λάρισα.

Σύμφωνα με πληροφορίες onlarissa, το τροχαίο σημειώθηκε κάτω από μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες συνθήκες, με το παιδί να τραυματίζεται και να μεταφέρεται εσπευσμένα με ιδιωτικό όχημα από τον πατέρα του στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Το μικρό παιδί νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική, όπου οι γιατροί δίνουν μάχη για τη σταθεροποίηση της κατάστασής του.

