Ελλάδα Τροχαίο Πυροσβεστική Local News

Τρεις τραυματίες σε σοβαρό τροχαίο στην Πατρών-Πύργου

Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά στην διασταύρωση Παλαιοχωρίου - Η πυροσβεστική απεγκλώβισε τους επιβαίνοντες.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ/Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Σοβαρό τροχαίο συνέβη στην Εθνική Οδό Πατρών Πύργου, στην διασταύρωση Παλαιοχωρίου - Σαβαλίων.

ΗΛΕΙΑ LIVE 
Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρία άτομα, όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα ilialive.gr.

Στο σημείο υπήρξε επέμβαση του προσωπικού της πυροσβεστικής Αμαλιάδας για τον απεγκλωβισμό των τραυματιών ενώ προανάκριση για το ατύχημα διενεργεί το τμήμα τροχαίας Ήλιδας.

