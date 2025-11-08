Τρεις τραυματίες σε σοβαρό τροχαίο στην Πατρών-Πύργου

Σοβαρό τροχαίο συνέβη στην Εθνική Οδό Πατρών Πύργου, στην διασταύρωση Παλαιοχωρίου - Σαβαλίων.

Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρία άτομα, όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα ilialive.gr.

Στο σημείο υπήρξε επέμβαση του προσωπικού της πυροσβεστικής Αμαλιάδας για τον απεγκλωβισμό των τραυματιών ενώ προανάκριση για το ατύχημα διενεργεί το τμήμα τροχαίας Ήλιδας.