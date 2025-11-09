Πένθος στην Ξάνθη: Νεκρός σε φρικτό τροχαίο γνωστός DJ της πόλης

Τραγωδία στην άσφαλτο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 9 Νοεμβρίου στην Ξάνθη, όπου γνωστός DJ της περιοχής έχασε τη ζωή του σε φρικτό τροχαίο δυστύχημα.



Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα xanthinea.gr, το δυστύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες κοντά στο Χρυσοχώρι, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 54χρονος εξετράπη της πορείας του, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.



Ο άνδρας μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά του.



Για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος έχει ξεκινήσει προανάκριση.



Η είδηση του θανάτου του 54χρονου σκόρπισε θλίψη στην τοπική κοινωνία, καθώς ο DJ ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην περιοχή. Καταγόταν από τον Πετεινό και διέμενε στο Χρυσοχώρι, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες επέστρεφε στο σπίτι του μετά από τη δουλειά του όταν συνέβη το μοιραίο.