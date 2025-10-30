Ρωσία: Σοκαριστικό ατύχημα για αστυνομικό - Οδηγός μπέρδεψε το φρένο με το γκάζι και τον χτύπησε

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει το βίντεο από τον σοκαριστικό τραυματισμό ενός αστυνομικού στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, τον οποίο χτύπησε με το αυτοκίνητό της μία γυναίκα.

Στο βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, διακρίνονται δύο ακινητοποιημένα οχήματα. Ανάμεσά τους βρίσκεται ένας αστυνομικός, όταν ξαφνικά το όχημα που βρίσκεται πίσω ξεκινά με φόρα, παρασύρει τον αστυνομικό και τον συνθλίβει πάνω στο όχημα που βρίσκεται μπροστά.



A russian woman in St. Petersburg crushed a police officer against a car. pic.twitter.com/4eyGZh4QX3 — BroSINT 69 🦩🚀 (@osint_69) October 30, 2025

Ο προφυλακτήρας του τζιπ τον χτύπησε με δύναμη, καταπλακώνοντας το κάτω μέρος του σώματός του.



Η οδηγός, όπως φαίνεται στο βίντεο, παρέμεινε ακίνητη για αρκετά δευτερόλεπτα, πιθανότατα σε κατάσταση σοκ. Ο συνεπιβάτης βγήκε από το πίσω κάθισμα και προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα, όμως η γυναίκα δεν αντέδρασε. Μέχρι οι παραβρισκόμενοι να αντιληφθούν τι έχει συμβεί, ο τροχονόμος έπεσε στο οδόστρωμα.



Ο τραυματισμός του είναι σοβαρός, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι ενδεχομένως να μην καταφέρει να περπατήσει ξανά.



Σύμφωνα με τοπικά μέσα, η οδηγός δήλωσε στις Αρχές, πως μπέρδεψε το φρένο με το γκάζι.