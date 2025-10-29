Τροχαίο στη Νέα Κίο: Κάθειρξη 18 ετών στον οδηγό για τον θάνατο της Νάντιας - Ένοχος και ο συνοδηγός

Η Νάντια «έσβησε» στην παραλιακή οδό της Νέας Κίου τον Οκτώβριο του 2024, όταν αυτοκίνητο που έτρεχε με 170χλμ./ώρα εμβόλισε το δικό της που κινείτο κανονικά. Έναν χρόνο μετά, έρχεται η δικαίωση για τον άδικο χαμό της 37χρονης μητέρας δύο παιδιών.

Με απόφασή του, το τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Ναυπλίου καταδίκασε την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025 τους δύο κατηγορούμενους για τον τραγικό θάνατο της Νάντιας.



Οι ποινές που τους επιβλήθηκαν ήταν βαρύτατες, όπως αναφέρουν οι argolikeseidhseis.gr. Κάθειρξη 18 και 15 ετών αντίστοιχα, χωρίς καμία δυνατότητα αναστολής.



Ο οδηγός του μοιραίου αυτοκινήτου καταδικάστηκε σε 18 χρόνια κάθειρξης, ενώ ο συνοδηγός του, που κρίθηκε ένοχος ως συνεργός, καταδικάστηκε σε 15 χρόνια.



Το δικαστήριο απέρριψε κατηγορηματικά τα ελαφρυντικά, όπως αυτό του καθαρού ποινικού μητρώου. Είναι αξιοσημείωτο ότι η ποινή του συνοδηγού ήταν ακόμη πιο αυστηρή και από την πρόταση της Εισαγγελέως.



Η τραγωδία εκτυλίχτηκε στις 11 Οκτωβρίου 2024, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι καταδικασθέντες ετρεχε με την ιλιγγιώδη ταχύτητα των 170 χιλιομέτρων στην παραλιακή οδό Νέας Κίου-Ναυπλίου και συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο της Νάντιας, στερώντας τη ζωή από τη μητέρα δύο παιδιών.