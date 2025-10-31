Γλυκά Νερά: Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο που στέρησε τη ζωή σε 23χρονο - Δεν φορούσε κράνος

Θλίψη σκόρπισε ένα ακόμα τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τη νύχτα της Τετάρτης 29 Οκτωβρίου στα Γλυκά Νερά, όταν ένας 23χρονος αναβάτης μοτοσικλέτας έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, με αποτέλεσμα να προσκρούσει στο διαχωριστικό διάζωμα του δρόμου και βρει τραγικό θάνατο.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, ο 23χρονος οδηγός καταγράφεται τη στιγμή που κινείται στη Λεωφόρο Λαυρίου, στο ρεύμα για Παιανία, όταν χάνει τον έλεγχο του οχήματός του.

Στη συνέχεια, στο βίντεο που μετέδωσε η ΕΡΤ, το όχημα χάνεται από τη λήψη της κάμερας, ακούγεται όμως ο θόρυβος της πρόσκρουσης του οχήματος στο κράσπεδο του δρόμου, το οποίο οδήγησε και στον θάνατο τον 23χρονο.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση, ο 23χρονος αναβάτης της μηχανής δεν φορούσε κράνος ασφαλείας.