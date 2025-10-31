Ελλάδα Πειραιάς Τροχαίο Τραυματισμός Νοσοκομεία Λεωφορεία

Πειραιάς: Ακρωτηριάστηκε η 72χρονη που παρασύρθηκε από λεωφορείο - Πώς έγινε το τροχαίο

Η 72χρονη γυναίκα εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο νοσοκομείο.

Φωτό: ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 72χρονη γυναίκα, η οποία παρασύρθηκε από λεωφορείο στον Πειραιά τη στιγμή που επιβιβαζόταν στο όχημα, το μεσημέρι της Πέμπτης 30 Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε ο ΣΚΑΪ, την ώρα που η γυναίκα κατέβαινε από το λεωφορείο, η τσάντα της πιάστηκε στην πόρτα, με αποτέλεσμα να πέσει στο οδόστρωμα και να πατηθεί από τη ρόδα του λεωφορείου.

Η 72χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Αττικό Νοσοκομείο, όπου και συνεχίζει να νοσηλεύεται διασωληνωμένη, ενώ -κατά τις ίδιες πληροφορίες- υπέστη ακρωτηριασμό στο πόδι λόγω των σοβαρών τραυμάτων.

Για το σοκαριστικό περιστατικό έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), προκειμένου να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος και να αποδοθούν ευθύνες.

