Τουμπαρισμένο αυτοκίνητο: Απίστευτο σκηνικό στην οδό Αγίων Πάντων στη Θεσσαλονίκη

Μπροστά σε ένα απίστευτο σκηνικό βρέθηκαν όσοι κυκλοφορούσαν το πρωί της Παρασκευής (31/10) στην οδό Αγίων Πάντων, στη Θεσσαλονίκη.

Ένα αυτοκίνητο είχε ανατραπεί και έκλεινε τον δρόμο, προκαλώντας αναστάτωση στους διερχόμενους οδηγούς. Η κυκλοφορία στο σημείο προσωρινά διακόπηκε όπως φαίνεται και στα πλάνα από το Action24. 

Στο όχημα επέβαινε μόνο ο νεαρής ηλικίας οδηγός του οχήματος που κατάφερε να απεγκλωβιστεί σώος από το όχημα, χωρίς να τραυματιστεί. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ο νεαρός προσπάθησε να στρίψει αλλά έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα αυτό να ανατραπεί.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις για να ρυθμίσουν την κυκλοφορία και να διερευνήσουν τα αίτια του ατυχήματος. Ο οδηγός έδωσε κατάθεση στις Αρχές, ενώ, δεν υπήρχαν άλλοι επιβάτες στο όχημα.

