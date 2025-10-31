Θεσσαλονίκη: Κόβουν δέντρα στο «θησαυροφυλάκιο» της πόλης – Καταγγελία από 40 Εκκλησιές

Σε καταγγελία για την κοπή δέντρων στο ρέμα Στρωμνιτσιωτών στις 40 Εκκλησιές προχώρησαν 37 δημότες. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πόλης Ανάποδα, «έχουν κόψει και συνεχίζουν να κόβουν δέντρα από ολόκληρη την επιφάνεια του ρέματος από τη Σκουφά και μέχρι την Στίλπωνος Κυριακίδη».

