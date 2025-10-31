Θεσσαλονίκη: Μετέτρεψε ισόγειο κατάστημα σε καβάτζα ναρκωτικών - Μια σύλληψη

Χειροπέδες πέρασε η αστυνομία σε έναν ημεδαπό 48 ετών για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο άνδρας είχε μετατρέψει ανενεργό ισόγειο κατάστημα σε «καβάτζα» ναρκωτικών ουσιών, και κατά τη διάρκεια ερευνών στον συγκεκριμένο χώρο, εντοπίστηκε μεταξύ άλλων δέμα με κοκαΐνη βάρους 306 γραμμαρίων.



