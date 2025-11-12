Σε κρίσιμη κατάσταση 22χρονος που κατάπιε ολόκληρο μπέργκερ χωρίς να το μασήσει

Σοβαρό κίνδυνο ενέχουν τα challenges που κατακλύζουν τα social media, με έναν νεαρό να βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς κατάπιε ολόκληρο μπέργκερ χωρίς να το μασήσει.

Ο 22χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», γιατί αποφάσισε ενώ ήταν με φίλους του να ακολουθήσει ένα από τα viral challenges. Ο νεαρός είναι διασωληνωμένος με σοβαρά προβλήματα στον εγκέφαλο και στους νεφρούς.

Όπως αναφέρει η Ματίνα Παγώνη, επρόκειτο για ένα στοίχημα που έβαλε ο νεαρός και όταν κατάπιε το μπέργκερ έφραξαν οι αεραγωγοί. Στο σημείο δεν υπήρξε κάποιος που να ξέρει πώς να τον βοηθήσει για να μπορέσει να βγάλει προς τα έξω το μπέργκερ.

Όπως επισημαίνει η κ. Παγώνη «δεν είναι δύσκολο να φράξει ο αεραγωγός με τέτοιες ιστορίες», γι’ αυτό ανέδειξε την ανάγκη να γνωρίζουμε πρώτες βοήθειες.