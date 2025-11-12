Δύσκολες ώρες για τον 22χρονο που κατάπιε μπέργκερ - «Θα σωθεί με ένα θαύμα» λέει ο Γιαννάκος

Κρίσιμες αναμένεται να είναι οι επόμενες ώρες σχετικά με την κατάσταση υγείας ενός 22χρονου από το Κορωπί που νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», μετά από προσπάθεια να καταπιεί ένα ολόκληρο μπέργκερ.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάσταση του είναι δύσκολη ενώ σύμφωνα με τον Μιχάλη Γιαννακό χαρακτηρίζεται ως «μη αναστρέψιμη».

«Δυστυχώς η κατάστασή του είναι μη αναστρέψιμη. Με ένα θαύμα θα σωθεί παρά τις προσπάθειες των γιατρών», είπε στο Mega ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

«Θύμα» challenge ο 22χρονος

Όλα ξεκίνησαν όταν ο 22χρονος αποφάσισε ενώ ήταν με φίλους του να ακολουθήσει ένα από τα viral challenges. Έτσι προσπάθησε να καταπιεί ένα ολόκληρο μπέργκερ χωρίς να το μασήσει. Αποτέλεσμα ήταν ο νεαρός να υπέστη απόφραξη αεραγωγού και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.