«Ο εγκέφαλος έχει υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη»: Κρίσιμη η υγεία του 22χρονου που κατάπιε μπέργκερ

Ως πολύ δύσκολη χαρακτηρίζεται η κατάσταση του άτυχου 22χρονου που εξαιτίας ενός challenge παλεύει για τη ζωή του σε ΜΕΘ του νοσοκομείου «Γεννηματάς», μετά την απόπειρά του να καταπιεί ένα ολόκληρο μπέργκερ.

Νεότερες πληροφορίες, σχετικά με την υγεία του νεαρού, έδωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, προχωρώντας στο ρητορικό ερώτημα: «Πώς είναι δυνατόν ένα νέο άτομο να υποβάλλει τον εαυτό του και τον οργανισμό του να δεχτεί ένα ολόκληρο μπέργκερ αμάσητο;».

Συνεχίζοντας, όσον αφορά τις συνέπειες που θα μπορούσε να έχει κάποιος, τόνισε πως «είναι βέβαιο ότι θα φράξει η τραχεία και θα καταλήξει εκεί που κατέληξε», υπογραμμίζοντας πως ακόμη και πρώτες βοήθειες να ήξεραν οι άνθρωποι γύρω του 22χρονου, απαραίτητη θα ήταν η επέμβαση γιατρού έτσι κι αλλιώς, καθώς ο εγκέφαλος χωρίς οξυγόνο για κάποιο χρονικό διάστημα παθαίνει βλάβες που δεν επανέρχονται.

«Ακόμη και αν επανέρθει, μπορεί να του αφήσει βλάβες»

«Έχει φράξει η τραχεία και ο εγκέφαλος έχει πάθει υποξία. Ουσιαστικά δηλαδή αυτήν τη στιγμή ο εγκέφαλος έχει υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη. Ακόμη κι αν υποθέσουμε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις επανέρχεται ένας άνθρωπος, μπορεί να του αφήσει βλάβες στον οργανισμό» συμπλήρωσε ο Μιχάλης Γιαννάκος στο ΣΚΑΪ και συνέχισε λέγοντας: «Εδώ να πούμε για τον 22χρονο δυστυχώς με ένα θαύμα θα σωθεί, είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Ελπίζουμε να συμβεί αυτό το θαύμα να σωθεί το παιδί, αλλά δυστυχώς η κατάστασή του δεν είναι καθόλου καλή».