Τραγωδία στη Φθιώτιδα: Νεκροί δύο νεαροί σε τροχαίο - Το όχημα «απογειώθηκε» και καρφώθηκε σε δέντρο

Τραγωδία «γράφτηκε» στη Λοκρίδα Φθιώτιδας, με δύο νεαρούς να χάνουν την ζωή τους ύστερα από τροχαίο.

Όπως μεταδίδει το τοπικό μέσο lamiareport, επρόκειτο για δύο φίλους ηλικίας 28 και 25 ετών, οι οποίοι ξεκίνησαν τα ξημερώματα από την Τραγάνα και πήγαιναν προς την Αταλάντη για να διασκεδάσουν σε ένα μπαρ.

Ωστόσο, ο οδηγός του οχήματος έχασε τον έλεγχο και αυτό βγήκε εκτός του δρόμου, όπου προσέκρουσε σε μια ελιά με μεγάλη ταχύτητα. Τότε ήταν που οι δύο φίλοι έχασαν την ζωή τους επί τόπου.

Σύμφωνα με διερχόμενο οδηγό, το αυτοκίνητο των δύο παιδιών φέρεται να απογειώθηκε και να «καρφώθηκε» στην διχάλα του δέντρου.

Το ΑΤ Αταλάντης διενεργεί προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του διπλού θανατηφόρου τροχαίου, ενώ παραγγέλθηκε και η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής.