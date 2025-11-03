Μετωπική σύγκρουση οχημάτων στη Λάρισα με τέσσερις τραυματίες - Οι δύο σοβαρά

Μετωπική σύγκρουση οχημάτων σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (3/11) στις 8.30 στη Λάρισα και ειδικότερα στην Παλιά Εθνική Οδό Λάρισας – Αθήνας στο ύψος της Βιοκαρπέτ.

Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά. Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν σοβαρά δύο άτομα και δύο ελαφρά, σύμφωνα με το onlarissa.gr.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Η Τροχαία ρυθμίζει την κυκλοφορία, καθώς στο οδόστρωμα έχουν πέσει λάδια και καύσιμα.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:

