Σοκαριστικό τροχαίο με 5 νεαρούς νεκρούς στην Ιρλανδία - 3 ακόμη τραυματίες

Η Ιρλανδία έχει βυθιστεί στο πένθος μετά το σοκαριστικό τροχαίο που κόστισε τη ζωή σε πέντε νέους ανθρώπους, όλοι τους στις αρχές των 20 τους. Άλλοι τρεις τραυματίστηκαν, σε ένα από τα πιο βαριά δυστυχήματα των τελευταίων ετών.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε το βράδυ του Σαββάτου, λίγο πριν τις 9, κοντά στο Νταντόκ της κομητείας Λάουθ, όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν με φοβερή σφοδρότητα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα πέντε θύματα, τρεις άνδρες και δύο γυναίκες, επέβαιναν σε ένα ΙΧ που κινούνταν προς το Νταντόκ, όταν συγκρούστηκε με ένα δεύτερο στον δρόμο Ardee, στην περιοχή Gibstown, αναφέρει ο Guardian.

‘You can only imagine the knock on the door for those families’ – five young friends die in nation’s worst road tragedy for 15 years



The devastating accident happened when a Volkswagen Golf carrying friends Chloe McGee (23), Shay Duffy (21), Alan McCluskey (23), Dylan Commins… pic.twitter.com/niOG9VXndQ — Mick Caul (@caulmick) November 17, 2025

Όλοι οι νεκροί μικρής ηλικίας

Την Κυριακή δόθηκαν στη δημοσιότητα τα ονόματα των θυμάτων: ο 21χρονος Shay Duffy και η 23χρονη Chloe McGee από το Carrickmacross της κομητείας Monaghan, ο 23χρονος Alan McCluskey από το Drumconrath της κομητείας Meath, ο 23χρονος Dylan Commins από το Ardee της κομητείας Louth και η 21χρονη Chloe Hipson από το Lanarkshire της Σκωτίας.

Ένας ακόμη άνδρας, έκτος επιβάτης του ενός ΙΧ, επέζησε και νοσηλεύεται με τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή του. Τραύματα μη σοβαρά φέρουν επίσης οι δύο επιβαίνοντες στο δεύτερο όχημα, ένας άνδρας και μία γυναίκα.

Συλλυπητήρια από τους πολιτικούς

Ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας, Micheál Martin, δήλωσε ότι είναι «μουδιασμένος και σοκαρισμένος», στέλνοντας συλλυπητήρια και συμπαράσταση στις οικογένειες των νεκρών και των τραυματιών. Σε εκκλησίες ανά τη χώρα τελέστηκαν δεήσεις.

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός, Simon Harris, έκανε λόγο για «πέπλο βαθιάς θλίψης που σκέπασε τη χώρα» και απέδωσε φόρο τιμής στους διασώστες. «Δεν μπορεί κανείς να φανταστεί τις εξαιρετικά δύσκολες και τραγικές συνθήκες στις οποίες χρειάστηκε να επέμβουν χθες το βράδυ, προσπαθώντας να βοηθήσουν μέσα σε μια απολύτως οδυνηρή κατάσταση», ανέφερε.

Η Garda απηύθυνε έκκληση σε όποιον ήταν μάρτυρας του τροχαίου ή διαθέτει καταγραφές από κάμερα αυτοκινήτου μεταξύ 8.30 μ.μ. και 9.15 μ.μ. το Σάββατο, να επικοινωνήσει με τις αρχές.

Μιλώντας κοντά στο σημείο της τραγωδίας, ο επικεφαλής της έρευνας, υπαστυνόμος Liam Geraghty, υπενθύμισε ότι η Κυριακή ήταν η Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης Θυμάτων Τροχαίων. «Τα γεγονότα της χθεσινής νύχτας αποτελούν μια επώδυνη υπενθύμιση του πώς όλα μπορούν να αλλάξουν σε μια στιγμή στους δρόμους μας, και της ανείπωτης θλίψης που αφήνουν πίσω σε οικογένειες και κοινότητες», είπε.

Ο ίδιος σημείωσε ότι οι νεκροί στους δρόμους της Ιρλανδίας από την αρχή του έτους έχουν φτάσει τους 157, αριθμός ελαφρώς αυξημένος σε σχέση με πέρυσι.