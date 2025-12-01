Κόσμος Τροχαίο Ιντιάνα ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής)

ΗΠΑ: Πάνω από 50 οχήματα σε σφοδρές καραμπόλες λόγω χιονόπτωσης σε λίγα λεπτά - Δείτε βίντεο

Σημειώνεται πως ο αυτοκινητόδρομος της Ιντιάνα ήταν κλειστός για περίπου 6 ώρες ενώ οι διασώστες χρειάστηκαν να ρυμουλκήσουν τα περίπου 50 οχήματα που ακινητοποιήθηκαν.

@nexta_tv / X / abc7chcago
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Δυο απίθανα τροχαία σημειώθηκαν στην Ιντιάνα των ΗΠΑ σε διάστημα μόλις λίγων λεπτών την Κυριακή (30/11) όπου συνολικά περισσότερα από 50 οχήματα ενεπλάκησαν σε καραμπόλες λόγω της σφοδρής χιονόπτωσης που «έπνιξε» την περιοχή.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του cbsnews.com, το πρώτο χρονικό ατύχημα συνέβη στις 11:30 (τοπική ώρα) σημειώνεται πως ενεπλάκησαν περίπου 20 αυτοκίνητα.

Η μεγαλύτερη καραμπόλα, ωστόσο, σημειώθηκε στις 11:45 (τοπική ώρα) στον αυτοκινητόδρομο Interstate 70 με αναφορές να κάνουν λόγο πως η ορατότητα μειώθηκε σχεδόν ακαριαία, που ως συνέπεια είχε τη σύγκρουση των οχημάτων.

Αναφέρεται μάλιστα πως ο αυτοκινητόδρομος έκλεισε για έξι ώρες και διασώστες χρειάστηκαν να ρυμουλκήσουν τα ακινητοποιημένα αυτοκίνητα ενώ ευτυχώς δεν έχουν σημειωθεί σοβαροί τραυματισμοί παρά μόνο μώλωπες.

