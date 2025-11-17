Σαουδική Αραβία: 45 νεκροί μετά από σύγκρουση λεωφορείου με βυτιοφόρο - Όλοι τους Ινδοί προσκηνυτές

Ένα λεωφορείο που μετέφερε προσκυνητές της Umrah τυλίχτηκε στις φλόγες μετά από σύγκρουση με ένα βυτιοφόρο στη Σαουδική Αραβία, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 45 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων 20 γυναικών και 11 παιδιών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο λεωφορείο, που μετέφερε 46 επιβάτες, υπήρχε ένας επιζών.



42 Indian Pilgrims Feared Dead in Saudi Arabia After Bus-Tanker Collision pic.twitter.com/Je4e401CYa — NDTV (@ndtv) November 17, 2025

Το δυστύχημα φέρεται να συνέβη στον δρόμο που ενώνει τη Μέκκα με τη Μεδίνα, έναν μεγάλο δρόμο στον οποίο αναπτύσσονται μεγάλες ταχύτητες από τα οχήματα. Οι περισσότεροι επιβάτες κοιμόντουσαν εκείνη την ώρα.



Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι εξέφρασε τη θλίψη του για το περιστατικό, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες.



Several Indian Umrah pilgrims—many reportedly from Telangana—are feared dead after a tragic bus accident in Madina, Saudi Arabia, on November 17.



Early reports suggest that around 40 Indian nationals were on board when the bus collided with an oil tanker at around 1:30 am (IST).… pic.twitter.com/sWWA1vyeia — Diplomat Times (@diplomattimes) November 17, 2025

«Είμαι βαθιά λυπημένος για το ατύχημα στη Μεδίνα που ενείχε Ινδούς υπηκόους. Οι σκέψεις μου είναι με τις οικογένειες που έχασαν τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Προσεύχομαι για την ταχεία ανάρρωση όλων των τραυματιών. Η Πρεσβεία μας στο Ριάντ και το Προξενείο μας στην Τζέντα παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια. Οι αξιωματούχοι μας βρίσκονται επίσης σε στενή επαφή με τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X.

Το λεωφορείο μετέφερε προσκυνητές της Umrah από τη Μέκκα προς τη Μεδίνα και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που επικαλείται η Indian Express ήταν όλοι τους από το Χαϊντεραμπάντ.



Ο Επίτροπος της Αστυνομίας του Χαϊντεραμπάντ, VC Sajjanar, επιβεβαίωσε ότι 45 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα, ενώ μόνο ένας επιζών νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή.



BREAKING : At least 42 Indian Umrah pilgrims are feared dead after their bus crashed into a tanker in Saudi Arabia.



This is really heartbreaking 💔 Prayers for departed souls. pic.twitter.com/tilYWoHrUe — Baba Banaras™ (@RealBababanaras) November 17, 2025

Απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους, ο Sajjanar είπε ότι συνολικά 54 άτομα ταξίδεψαν στη Τζέντα από το Χαϊντεραμπάντ στις 9 Νοεμβρίου. Η επιστροφή τους είχε προγραμματιστεί για τις 23 Νοεμβρίου.



Από τους 54, τέσσερα άτομα ταξίδεψαν ξεχωριστά με αυτοκίνητο στη Μεδίνα την Κυριακή (16/11), ενώ άλλα τέσσερα άτομα έμειναν πίσω στη Μέκκα.



Umrah Tragedy | 42 Pilgrims Martyred



A horrific accident in Saudi Arabia has taken the lives of 42 Umrah pilgrims, many of them women and children from Hyderabad. Their bus collided with a diesel tanker, and within moments, flames engulfed everything.



The Telangana Government… pic.twitter.com/WRC7CfPOKF — Muslim IT Cell (@Muslim_ITCell) November 17, 2025

Ακόμη μία πολύνεκρη τραγωδία στη Σαουδική Αραβία



Η μεταφορά πιστών γύρω από τους ιερούς τόπους της Σαουδικής Αραβίας έχει συχνά αποδειχθεί επικίνδυνη, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του Χατζ, όταν οι δρόμοι μετατρέπονται σε χάος με τα λεωφορεία να δημιουργούν ατελείωτη κυκλοφοριακή συμφόρηση.



Εκατομμύρια άνθρωποι επισκέπτονται επίσης τη Σαουδική Αραβία για το προσκύνημα Umrah, το οποίο λαμβάνει χώρα εκτός της περιόδου του Χατζ.



Τον Μάρτιο του 2023, ένα λεωφορείο που μετέφερε προσκυνητές στην ιερή πόλη της Μέκκας τυλίχτηκε στις φλόγες μετά από σύγκρουση σε μια γέφυρα, σκοτώνοντας 20 ανθρώπους και τραυματίζοντας περισσότερους 20.

Και τον Οκτώβριο του 2019, περίπου 35 τουρίστες σκοτώθηκαν και ακόμη τέσσερις τραυματίστηκαν όταν ένα λεωφορείο συγκρούστηκε με ένα άλλο βαρύ όχημα κοντά στη Μεδίνα.