Χανιά: Οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και «καρφώθηκε» σε τοίχο

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στα Χανιά, τα ξημερώματα της Παρασκευής (31/10), με ένα αυτοκίνητο να «καρφώνεται» πάνω σε τοίχο σπιτιού.

Ο οδηγός κινούταν με το αυτοκίνητό του στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στην περιοχή της Χαλέπας, όταν -σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες- έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε σε τοίχο παρακείμενου σπιτιού.

Φωτό: Creta24.gr

Όπως αναφέρει το Creta24.gr, στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ έσπευσε το ΕΚΑΒ και ο οδηγός μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο Χανίων.

Φωτό: Creta24.gr