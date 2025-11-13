Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε κατάστημα στο κέντρο του Ηρακλείου - «Σμπαράλια» η βιτρίνα

Αναστάτωση προκλήθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης (12/11) στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού στο κέντρο του Ηρακλείου όταν αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε βιτρίνα καταστήματος, κάνοντας τη… σμπαράλια!

Σύμφωνα με το creta24.gr το περιστατικό συνέβη 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα της Τέταρτης ενώ στην περιοχή έβρεχε.

Υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο οδηγός του αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαιναν άλλα τέσσερα άτομα, έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το ΙΧ να καταλήξει στη βιτρίνα του εμπορικού καταστήματος.

Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία, που τοποθέτησε κορδέλες, ενώ ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό αν έχει προκληθεί κάποιος τραυματισμός.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:

Creta24.gr

Creta24.gr