Νέα τραγωδία στην άσφαλτο - Νεκρός 53χρονος οδηγός ΙΧ σε τροχαίο στα Κάτω Καστελλιανά

Θανάσιμος ήταν ο τραυματισμός 53χρονου άνδρα, του οποίου το όχημα ξέφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε σε τοιχίο. Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε την Πέμπτη (14/11) λίγο πριν τα μεσάνυχτα, σε περιοχή των Κάτω Καστελιανών του Δήμου Μινώα Πεδιάδος.

Μετά την σφοδρή πρόσκρουση ο 53χρονος εγκλωβίστηκε μέσα στο αυτοκίνητο. Παρά την άμεση κινητοποίηση ωστόσο, ο άτυχος άνδρας δεν τα κατάφερε. Άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του οδηγού στο «Βενιζέλειο» Νοσοκομείο, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Την προανάκριση για τα αιτία πρόκλησης του δυστυχήματος, διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Μινώα Πεδιάδος.