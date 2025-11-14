Ελλάδα Τροχαίο Κρήτη Θάνατοι οδηγός

Νέα τραγωδία στην άσφαλτο - Νεκρός 53χρονος οδηγός ΙΧ σε τροχαίο στα Κάτω Καστελλιανά

Ο άτυχος άνδρας έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και έπεσε σε τοιχίο.

Φωτο αρχείου: Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Θανάσιμος ήταν ο τραυματισμός 53χρονου άνδρα, του οποίου το όχημα ξέφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε σε τοιχίο. Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε την Πέμπτη (14/11) λίγο πριν τα μεσάνυχτα, σε περιοχή των Κάτω Καστελιανών του Δήμου Μινώα Πεδιάδος.

Μετά την σφοδρή πρόσκρουση ο 53χρονος εγκλωβίστηκε μέσα στο αυτοκίνητο. Παρά την άμεση κινητοποίηση ωστόσο, ο άτυχος άνδρας δεν τα κατάφερε. Άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του οδηγού στο «Βενιζέλειο» Νοσοκομείο, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Την προανάκριση για τα αιτία πρόκλησης του δυστυχήματος, διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Μινώα Πεδιάδος.

