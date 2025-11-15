Λαμία: Τουριστικό λεωφορείο «καρφώθηκε» σε προστατευτικές μπάρες στην Εθνική - Έξι τραυματίες

Έξι άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά σε τροχαίο με τουριστικό λεωφορείο στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας στο ύψος της Υλίκης, στις 05:30 το πρωί του Σαββάτου (15/11).

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, ο οδηγός του τουριστικού λεωφορείου, που κατευθυνόταν από τη Θεσσαλονίκη προς την Αθήνα, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το όχημα να προσκρούσει στις μπάρες και μετά από ανεξέλεγκτη πορεία πολλών μέτρων να ακινητοποιηθεί στο διαχωριστικό διάζωμα.

Το ευτύχημα είναι ότι δεν τούμπαρε και δεν συγκρούστηκε με άλλο όχημα, ωστόσο πέντε από τους επιβάτες μαζί και ο οδηγός του λεωφορείου διακομίστηκαν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο της Θήβας, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή κάποιου.

Προανάκριση για το τροχαίο διενεργεί η Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων Βοιωτίας.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:

lamiareport.gr