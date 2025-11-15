Παιανία: Νεκροί δύο ηλικιωμένοι σε τροχαίο με πλαγιομετωπική σύγκρουση - Άμορφη μάζα το ΙΧ

Δυστυχώς σε μία άμορφη μάζα σιδερικών μετατράπηκε το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο ηλικιωμένοι που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο στην Παιανία το πρωί του Σαββάτου (15/11).

Ειδικότερα το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί στη Λεωφόρο Λαυρίου στα Γλυκά Νερά, στο ρεύμα προς Παιανία και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Λ. Λαυρίου και Κολοκοτρώνη.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε η ΕΡΤ επικαλούμενη αυτόπτες μάρτυρες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε το ηλικιωμένο ζευγάρι, το οποίο έχασε και τη ζωή του, διέσχιζε τη λεωφόρο Λαυρίου στο ρεύμα προς Αθήνα.

Χωρίς αισθήσεις #ανασύρθηκαν μια ηλικιωμένη γυναίκα και ένας ηλικιωμένος άνδρας από Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο, παραδόθηκαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνεπεία τροχαίου, στην Παιανία Αττικής. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 15, 2025

Στην προσπάθειά του όμως να μπει σε έναν παράδρομο συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά ένα μεγάλο όχημα που ερχόταν από το αντίθετο ρεύμα.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν ασθενοφόρα και δύο οχήματα της πυροσβεστικής με έξι πυροσβέστες. Οι δύο ηλικιωμένοι απεγκλωβίστηκαν και ανασύρθηκαν από το κατεστραμμένο αυτοκίνητό τους χωρίς τις αισθήσεις τους, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Ενδεικτικό της σφοδρής σύγκρουσης είναι ότι η πόρτα του οδηγού του αυτοκινήτου με τους δύο νεκρούς εκτοξεύτηκε αρκετά μέτρα μακριά.

Τις έρευνες για να αίτια του δυστυχήματος έχει αναλάβει η Τροχαία.

Δείτε βίντεο: