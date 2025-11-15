Θανατηφόρο τροχαίο στον Κηφισό: Μηχανάκι έπεσε πάνω σε φορτηγό - Νεκρός ο αναβάτης

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (15/11) στον Κηφισό, όταν οδηγός μηχανής έπεσε πάνω σε φορτηγό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μηχανάκι που κινούνταν στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος του εμπορικού κέντρου River West, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έπεσε πάνω σε μικρό φορτηγό που βρισκόταν στην ίδια κατεύθυνση.



Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο 42χρονος οδηγός του δικύκλου. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρο και πλήρωμα της Τροχαίας.

Ο άτυχος οδηγός μεταφέρθηκε στο Κρατικό Νίκαιας, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε και έχασε τη ζωή του.



Οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία.

