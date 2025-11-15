Βελεστίνο: Ντελαπάρισε τουριστικό λεωφορείο με 30 επιβάτες – Τραυματίστηκαν οι 10
Το τροχαίο σημειώθηκε 13ο χλμ. της παλιάς εθνικής οδού Βόλου – Λάρισας - Στο νοσοκομείο του Βόλου διακομίστηκαν οι τραυματίες.
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε αργά το απόγευμα του Σαββάτου στο Βελεστίνο Μαγνησίας, όταν μικρό τουριστικό λεωφορείο που μετέφερε 30 επιβάτες όλοι τους Έλληνες βγήκε εκτός πορείας.
Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα magnesianews.gr το τροχαίο ατύχημα στο Βελεστίνο έγινε στο 13ο χλμ. της παλιάς εθνικής οδού Βόλου – Λάρισας, στο ύψος του κέντρου «Μέγαρο», περίπου στις 16:00, κάτω από συνθήκες που διερευνά η Αστυνομία. Από την εκτροπή του λεωφορείου τραυματίστηκαν συνολικά 10 επιβάτες.
Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ αλλά και η Τροχαία ώστε να καταγραφεί το περιστατικό και να μεταφερθούν οι τραυματίες στο νοσοκομείο.
Οι τραυματίες διακομίστηκαν εν τέλει στο νοσοκομείο Βόλου προκειμένου να λάβουν τις πρώτες βοήθειες.