Λαμία: Οδηγοί απεγκλώβισαν επιβάτες τουμπαρισμένου τζιπ στον E65, μέσα σε πυκνό καπνό

Οι πυκνοί καπνοί από τη φωτιά που ξέσπασε δίπλα από τον αυτοκινητόδρομο E65, στο ύψος της Λαμίας, φαίνεται πως ήταν η αιτία για τροχαίο που είχε ως αποτέλεσμα να αναποδογυρίσει αυτοκίνητο στη μέση του δρόμου.



Πολύ χειρότερη θα μπορούσε να είναι η εξέλιξη του σοβαρού περιστατικού που συνέβη το μεσημέρι της Κυριακής έξω από τη Λαμία. Υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες ξεκίνησε φωτιά σε καλάμια στο πλάι του αυτοκινητοδρόμου E65, κοντά στην έξοδο προς Λαμία. Οι ισχυροί άνεμοι τη «φούντωσαν», με αποτέλεσμα πυκνός καπνός να καλύψει την περιοχή και να περιορίσει δραματικά την ορατότητα για τους διερχόμενους οδηγούς.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, σύμφωνα με το lamianow.gr, ένα τζιπ συγκρούστηκε στο πίσω μέρος προπορευόμενου Ι.Χ. και ανετράπη στο οδόστρωμα. Οι τρεις επιβαίνοντες του προπορευόμενου οχήματος μεταφέρθηκαν προληπτικά, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Λαμίας.



Ο οδηγός και η συνεπιβάτης, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες με καταγωγή από την κεντρική Ασία, κατάφεραν να βγουν από το όχημα με την βοήθεια διερχομένων οδηγών.