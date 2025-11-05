Λαμία: Πλημμύρισε η Εθνική Οδός στον Άγιο Κωνσταντίνο λόγω νεροποντής

Σε ποτάμι μετατράπηκε η Εθνική Οδός Αθηνών - Λαμίας στο ύψος του Αγίου Κωνσταντίνου λόγω της νεροποντής που έπληξε την περιοχή το βράδυ της Τρίτης 4 Νοεμβρίου 2025, με αποτέλεσμα να διακοπεί η διέλευση των οχημάτων μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα.

Η νεροποντή διάρκειας 30 λεπτών ήταν αρκετή για να δημιουργήσει για ακόμη μία φορά τεράστια προβλήματα στην περιοχή, με τον Δήμο Καμένων Βούρλων να επεμβαίνει με μηχανήματα έργου (παρ’ ότι δεν ήταν στην αρμοδιότητά του) για την -έστω και προσωρινή- αποκατάσταση του προβλήματος.

Όπως είπε στο LamiaReport ο Δήμαρχος Καμένων Βούρλων Ηλίας Κυρμανίδης, αυτό συμβαίνει επαναλαμβανόμενα διότι μετά την κατασκευή του ΠΑΘΕ από τα μέσα της δεκαετίας του 2000 ουδέποτε εκτελέστηκε το συνοδό υποέργο της αντιπλημμυρικής θωράκισης.

Επίσης, διότι αντί αυτού κατασκευάστηκε μια υπόγεια διάβαση κι ένας εργοταξιακός δρόμος (σήμερα αγροτικός) που σε κάθε βροχόπτωση λειτουργούν ως αγωγοί διέλευσης των όμβριων υδάτων από το βουνό με κατεύθυνση τη θάλασσα, καθώς διότι η απουσία έργου επιτρέπει όλο τον όγκο των νερών της βροχής να διασχίζουν άναρχα και βίαια τη ΝΕΟ Αθηνών - Λαμίας με άμεση συνέπεια τη διακοπή της κυκλοφορίας και δυνητικό ενδεχόμενο τον κίνδυνο οδηγών, επιβατών και οχημάτων.



Όπως συμπλήρωσε ο κ. Κυρμανίδης αυτή η κατάσταση δεν μπορεί είναι πλέον να γίνεται αποδεκτή. «Αύριο το πρωί επικοινωνούμε άμεσα τόσο με την πολιτική όσο και με την υπηρεσιακή ηγεσία του αρμόδιου υπουργείου Υποδομών - Μεταφορών και Δικτύων και ζητάμε να ενσκύψουν άμεσα στο πρόβλημα, να σχεδιάσουν, να χρηματοδοτήσουν και να κατασκευάσουν το απαιτούμενο έργο για την οριστική επίλυση του προβλήματος».