«Χιόνια στην Εθνική Οδό» - Την Τρίτη στη Μαλακάσα η άσκηση «ΣΦΕΝΔΑΛΗ 2025»

Η Νέα Οδός προετοιμάζεται για τον χειμώνα με την άσκηση «ΣΦΕΝΔΑΛΗ 2025» στη Μαλακάσα, δοκιμάζοντας σχέδια εκχιονισμού και ετοιμότητας.

Φωτο αρχείου: Eurokinissi
Φωτο αρχείου: Eurokinissi
Σε πλήρη ετοιμότητα για τον επερχόμενο χειμώνα δηλώνει η Νέα Οδός, πραγματοποιώντας την Τρίτη 11 Νοεμβρίου τη μεγάλη άσκηση αποχιονισμού και επιχειρησιακής ετοιμότητας «ΣΦΕΝΔΑΛΗ 2025» στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών – Θεσσαλονίκης – Ευζώνων. Το σενάριο θα ξεδιπλωθεί στη Μαλακάσα, με στόχο τη δοκιμή των διαδικασιών που θα εφαρμοστούν σε περίπτωση έντονων χιονοπτώσεων και έκτακτων καιρικών φαινομένων.

Φωτογραφία αρχείου: Eurokinisi διόδια Αφιδνών
Φωτογραφία αρχείου: Eurokinisi διόδια Αφιδνών

Η άσκηση θα πραγματοποιηθεί από τις 22:00 το βράδυ έως τις 02:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης, διάστημα κατά το οποίο θα κλείσει ο δεξιός κλάδος κυκλοφορίας προς Λαμία, από το 37,2ο έως το 44,13ο χλμ., δηλαδή από τον Α/Κ Μαρκοπούλου έως τον Α/Κ Μαλακάσας. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω της βοηθητικής οδού του αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής διέλευση των οχημάτων.

Για το χρονικό διάστημα της εκτροπής θα ισχύουν μειωμένα διόδια στον μετωπικό σταθμό Αφιδνών στο ρεύμα προς Λαμία, ενώ ο πλευρικός σταθμός Μαλακάσας θα λειτουργεί με ελεύθερη διέλευση. Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και θα τοποθετήσει προσωρινές σημάνσεις για την πλήρη ενημέρωση των οδηγών.

Η εταιρεία ευχαριστεί το κοινό για την κατανόηση και ζητά από τους οδηγούς να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, τηρώντας τις υποδείξεις και τη σήμανση καθ’ όλη τη διάρκεια της άσκησης.

