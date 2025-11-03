«Κρύφτηκε» κάτω από τους καπνούς η Λαμία - Ποια είναι η αιτία

Μέσα στους στην «ομίχλη» χάθηκε η Λαμία τη Δευτέρα (3/11), η οποία δημιουργήθηκε από το κάψιμο υπολειμμάτων καλλιεργειών κατά μήκος του Σπερχειού και μέχρι τις εκβολές του στο Μαλιακό.

Όπως μεταδίδει το lamiareport, οι καπνοί παγιδεύτηκαν πάνω από την πόλη της Λαμίας, ενώ σε κάποιες περιοχές ήταν αισθητή και η μυρωδιά καμένου.

Την Τρίτη (4/11) στην περιοχή αναμένεται κακοκαιρία. Οπότε οι αγρότες άδραξαν την ευκαιρία να απομακρύνουν ό,τι μη χρήσιμο από τα χωράφια τους, με αποτέλεσμα οι καύσεις να είναι μαζικές.

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες που δημοσίευσε το τοπικό μέσο:

lamiareport.gr