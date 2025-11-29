Ελλάδα Local News Λαμία Φωτιά Ηλικιωμένοι

Λαμία: Φωτιά ξέσπασε σε μονοκατοικία - Αστυνομικοί έσωσαν 84χρονη από τις φλόγες

Η πυρκαγιά ξεκίνησε πιθανότατα από τον απορροφητήρα κι επεκτάθηκε στην κουζίνα - Καλά στην υγεία της η ηλικιωμένη γυναίκα

H είσοδος της μονοκατοικίας που άρπαξε φωτιά, στη Λαμία/Φωτ. LAMIAREPORT
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου 29 Νοεμβρίου στη Λαμία για φωτιά που ξέσπασε σε μονοκατοικία σε κάθετη πάροδο της οδού Παπαποστόλου στο ύψος της «Euronics».

Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα LamiaReport, Αστυνομία και πυροσβεστική κινητοποιήθηκαν άμεσα, καθώς μέσα στην μονοκατοικία, είχε εγκλωβιστεί μια 84χρονη γυναίκα η οποία καλούσε απεγνωσμένα για βοήθεια. Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, της Ομάδας ΔΙΑΣ και πλήρωμα περιπολικού, που έφτασαν πρώτοι στο σημείο, μπήκαν στο σπίτι και μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα έβγαλα την ηλικιωμένη στην αυλή της.

Λίγο μετά έφτασαν και δύο οχήματα της πυροσβεστικής, οι οποίο προχώρησαν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς που φέρεται να ξεκίνησε από τον απορροφητήρα κι είχε επεκταθεί στην κουζίνα.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έφτασε επίσης πολύ γρήγορα στο σημείο, πρόσφερε τις πρώτες βοήθειες στην 84χρονη, η οποία έδειχνε καλά στην υγεία της.

Πυρκαγιά σε μονοκατοικία στη Λαμία - Απεγκλώβισαν ηλικιωμένη #news #lr #lamiareport #fire #rescue

Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Λαμίας ενεργεί προανάκριση για τα αίτια της πυρκαγιάς.

