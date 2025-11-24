Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε λεωφορείο του ΟΑΣΘ - Σώοι οι επιβάτες

Συναγερμός σήμανε στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Κυριακής (23/11), καθώς ξέσπασε φωτιά σε λεωφορείο του ΟΑΣΘ που πραγματοποιούσε δρομολόγιο στο κέντρο της πόλης.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε λεωφορείο της γραμμής 11 του ΟΑΣΘ, στο οποίο εκείνη τη στιγμή επέβαιναν 15 άτομα.

Φωτό: thestival.gr

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, ο οδηγός αντιλήφθηκε τι συνέβαινε και στάθμευσε το λεωφορείο στην Εγνατία οδό, στο ύψος της εισόδου της ΔΕΘ.

Αμέσως ζήτησε από τους επιβάτες να το εγκαταλείψουν. Στο σημείο έσπευσε ισχυρή πυροσβεστική δύναμη και έσβησε τη φωτιά που είχε ξεσπάσει στη μηχανή του οχήματος. Λόγω του περιστατικού διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εγνατία, στο ρεύμα προς ανατολικά.