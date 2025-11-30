Λακωνία: Φωτιά σε καφετέρια στη Νεάπολη από έκρηξη σόμπας υγραερίου - Έφυγαν γρήγορα οι θαμώνες

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής 30 Νοεμβρίου σε κιόσκι γνωστής καφετέριας στη Νεάπολη Λακωνίας.



Η φωτιά εκδηλώθηκε έπειτα από διαρροή σε σόμπα υγραερίου που χρησιμοποιούνταν για θέρμανση της καφετέριας στην Λακωνία. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η ιστοσελίδα Spartanews.gr, οι θαμώνες αντιλήφθηκαν εγκαίρως τη μυρωδιά του υγραερίου και απομακρύνθηκαν άμεσα από το σημείο.



Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα σημειώθηκε έκρηξη, με αποτέλεσμα το κιόσκι –που βρίσκεται απέναντι από το κατάστημα, κοντά στην παραλία– να τυλιχθεί γρήγορα στις φλόγες.



Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Νεάπολης έφτασε άμεσα στο σημείο με δύναμη και οχήματα, καταφέρνοντας να θέσει τη φωτιά υπό έλεγχο πριν αυτή επεκταθεί στις γύρω επιχειρήσεις.



Από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ οι ζημιές περιορίζονται στο κιόσκι και τον εξοπλισμό του.

Τα αίτια της διαρροής διερευνώνται.