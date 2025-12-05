Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε εταιρεία ανακύκλωσης στα Διαβατά

Φωτιά είναι σε εξέλιξη στον αύλειο χώρο εταιρείας με ανακυκλώσιμα υλικά στην περιοχή των Διαβατών πάνω στην Εγνατία στην εσωτερική περιφερειακή της Θεσσαλονίκης.

Στο σημείο επιχειρούν 5 πυροσβεστικά οχήματα με 12 πυροσβέστες. Η φωτιά καίει ανακυκλώσιμα υλικά και έχει επεκταθεί αρκετά.

Στο σημείο επιχειρούν και σκαπτικά μηχανήματα. Παρά την έντονη βροχόπτωση το θερμικό φορτίο είναι πολύ μεγάλο και δυσχεραίνει τις προσπάθειες των πυροσβεστών.

Φωτιά σε εταιρεία ανακύκλωσης στη Θεσσαλονίκη / Φωτ.: flash.gr