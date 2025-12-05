Ελλάδα Φωτιά Θεσσαλονίκη Πυροσβεστική Local News

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε εταιρεία ανακύκλωσης στα Διαβατά

Στο σημείο επιχειρούν 5 πυροσβεστικά οχήματα με 12 πυροσβέστες.

Φωτιά σε εταιρεία ανακύκλωσης στη Θεσσαλονίκη / Φωτ.: flash.gr
Κώστας Παπαδόπουλος avatar
Κώστας Παπαδόπουλος

Φωτιά είναι σε εξέλιξη στον αύλειο χώρο εταιρείας με ανακυκλώσιμα υλικά στην περιοχή των Διαβατών πάνω στην Εγνατία στην εσωτερική περιφερειακή της Θεσσαλονίκης.

Στο σημείο επιχειρούν 5 πυροσβεστικά οχήματα με 12 πυροσβέστες. Η φωτιά καίει ανακυκλώσιμα υλικά και έχει επεκταθεί αρκετά.

Στο σημείο επιχειρούν και σκαπτικά μηχανήματα. Παρά την έντονη βροχόπτωση το θερμικό φορτίο είναι πολύ μεγάλο και δυσχεραίνει τις προσπάθειες των πυροσβεστών.

