Πρώτη φορά Εθνικός Χάρτης Εκτίμησης Κινδύνου Δασικών Πυρκαγιών - Αναλυτικά οι «κόκκινες» περιοχές

Γεγονός είναι πλέον ο νέος Εθνικός Χάρτης Εκτίμησης Κινδύνου Δασικών Πυρκαγιών, που υπέγραψε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης. Όπως τονίζεται, πρόκειται για εμβληματική μεταρρύθμιση, που θα αποτελέσει εθνική παρακαταθήκη.



Ο χάρτης καταρτίστηκε με σύγχρονα δεδομένα, αξιοποιώντας στοιχεία των τελευταίων είκοσι ετών, το είδος και τη δομή της βλάστησης, τις κλιματικές συνθήκες σε κάθε περιοχή της χώρας, καθώς και τη συχνότητα εμφάνισης υψηλών τιμών (3, 4 και 5) στον ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς.



Το αποτέλεσμα είναι μια αναλυτική κατάταξη των Δήμων σε τρεις κατηγορίες επικινδυνότητας – χαμηλή, μεσαία και υψηλή. Η ταξινόμηση γίνεται πλέον ανά δήμο και όχι ανά νομό, όπως συνέβαινε στον παλιό χάρτη. Αυτό επιτρέπει ακρίβεια σχεδιασμού, εξειδικευμένες δράσεις πρόληψης και, κυρίως, δίκαιη και ορθολογική κατανομή πόρων.



Ο φετινός χάρτης αποτυπώνει την πραγματικότητα όπως έχει διαμορφωθεί από την κλιματική κρίση: συχνότεροι καύσωνες, αυξημένη ξηρασία, εκτεταμένες περιοχές με έντονη δασική βλάστηση και πολλαπλασιασμός των ημερών υψηλού κινδύνου.

Εθνικός Χάρτης Εκτίμησης Κινδύνου Δασικών Πυρκαγιών/Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Ο νέος Εθνικός Χάρτης λειτουργεί ως εργαλείο λήψης αποφάσεων για όλες τις βαθμίδες του κράτους, ενώ η πυροσβεστική μπορεί πλέον να αναδιατάσσει δυνάμεις με επιστημονικά κριτήρια. Αντίστοιχα, τα έργα καθαρισμού και αντιπυρικής προστασίας ιεραρχούνται όχι με βάση υποκειμενικές εκτιμήσεις, αλλά βάσει πραγματικών δεδομένων κινδύνου. Επιπροσθέτως οι δήμοι αποκτούν ξεκάθαρο πλαίσιο προτεραιοτήτων για έργα πρόληψης, υποδομές και ενίσχυση προσωπικού. Ενώ αξιοσημείωτο είναι ότι η χρηματοδότηση της Πολιτικής Προστασίας μπορεί επιτέλους να κατευθύνεται εκεί όπου ο κίνδυνος είναι υψηλότερος.



Αυτό το νέο πλαίσιο δεν αφορά μόνο τις πυρκαγιές. Στην πράξη, δημιουργεί μια βάση για ευρύτερη κλιματική ανθεκτικότητα, καθώς οι περιοχές που πλήττονται από πυρκαγιά είναι κατά κανόνα ευάλωτες και σε δευτερογενή φαινόμενα, όπως πλημμύρες ή φαινόμενα διάβρωσης. Η νέα χαρτογράφηση δίνει στο κράτος τη δυνατότητα να κινηθεί προληπτικά και σε αυτά τα πεδία.

