Τέλος στην υπερθέρμανση του πλανήτη; Eταιρεία υπόσχεται να «δροσίσει» τη Γη με φυσικό τρόπο

Η υπερθέρμανση του πλανήτη αποτελεί ένα από λίγα φαινόμενα που ανησυχεί διαχρονικά την επιστημονική κοινότητα, όμως μια εταιρεία ονόματι «Stardust Solutions» υπόσχεται πως βρίσκεται κοντά στο να «κατασκευάσει» μια τεχνολογία που θα ψεκάζει σωματίδια στην ατμόσφαιρα που θα συμβάλλουν στην «ψύξη» της Γης.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά σε δημοσίευμα του Politico, το σχέδιό της για τον περιορισμό της θερμότητας του ήλιου συγκέντρωσε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα 60 εκατομμύρια δολάρια, τα οποία δόθηκαν από έναν ευρύ συνασπισμό επενδυτών, μεταξύ των οποίων στελέχη της Silicon Valley και την οικογένεια Agnelli, μια ιταλική βιομηχανική δυναστεία.

Unsplash

Τα ερωτήματα γύρω από την τεχνολογία

Η σκέψη αυτή ωστόσο, σύμφωνα με τους επικριτές, εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την προώθηση μιας σε μεγάλο βαθμό μη δοκιμασμένης, ελάχιστα ερευνημένης και ως επί το πλείστον μη ρυθμιζόμενης τεχνολογίας που θα μπορούσε, κάλλιστα, να διαταράξει τα παγκόσμια καιρικά πρότυπα και να προκαλέσει γεωπολιτικές συγκρούσεις.

Οι επενδυτές, από την μεριά τους, αναφέρουν πως «στάθηκαν στο γεγονός ότι χρειαζόμαστε μια ασφαλή, υπεύθυνη και ελεγχόμενη τεχνολογία για την αντανάκλαση του ηλιακού φωτός, η οποία για μένα είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα προς τα εμπρός στην εξέλιξη αυτού του τομέα», δήλωσε ο CEO της Stardust, Yanai Yedvab.

Γιατί επενδύονται λεφτά σε αυτό τον κλάδο;

Η έξαρση του ενθουσιασμού των επενδυτών για την Stardust έρχεται εν μέσω στασιμότητας στις διεθνείς πολιτικές προσπάθειες μείωσης της χρήσης πετρελαίου, φυσικού αερίου και άνθρακα - των κύριων παραγόντων της κλιματικής αλλαγής. Εν τω μεταξύ, οι παγκόσμιες θερμοκρασίες συνεχίζουν να «σκαρφαλώνουν» σε νέα ύψη, επιδεινώνοντας τα φαινόμενα πυρκαγιών, μεγάλων πλημυρών, της ξηρασίας καθώς και άλλες φυσικές καταστροφές.

Unsplash

Η νέα εισροή μετρητών είναι τέσσερις φορές μεγαλύτερη από τον αρχικό γύρο συγκέντρωσης κεφαλαίων της νεοσύστατης επιχείρησης και, σύμφωνα με το επιχείρημα του Yedvab, αντιπροσωπεύει μια σημαντική ψήφο εμπιστοσύνης στην Stardust και τη στρατηγική της να εξασφαλίσει κυβερνητικές συμβάσεις για την ανάπτυξη της τεχνολογίας της σε παγκόσμια κλίμακα. Δείχνει επίσης ότι μια αυξανόμενη ομάδα επενδυτών είναι πρόθυμη να στοιχηματίσει στην ηλιακή γεωμηχανική - μια τεχνολογία που ορισμένοι επιστήμονες εξακολουθούν να θεωρούν πολύ επικίνδυνη, ακόμη και για να την μελετήσουν.

Οι αμφισβητήσεις από τα... μέσα

Μάλιστα, μέχρι και οι υποστηρικτές της έρευνας για την ηλιακή γεωμηχανική αμφισβητούν τη σκοπιμότητα της επιδίωξής της μέσω μιας κερδοσκοπικής εταιρείας όπως η Stardust.

«Έχουν πείσει τους [επιχειρηματικούς επενδυτές] της Silicon Valley να τους δώσουν πολλά χρήματα, και θα έλεγα ότι δεν θα έπρεπε», δήλωσε ο Gernot Wagner, οικονομολόγος στο Columbia Business School. «Δεν νομίζω ότι είναι λογικό να υπονοούμε ότι θα υπάρξει κάποιος - η κυβέρνηση των ΗΠΑ, μια άλλη κυβέρνηση, όποιος κι αν είναι - που θα αγοράσει την Stardust, θα αγοράσει την [πνευματική ιδιοκτησία] για ένα δισεκατομμύριο δολάρια [και] θα αποφέρει στους επενδυτές εκατομμύρια. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι καθόλου λογικό», τονίζει.

Το σχέδιο της Stardust

Η Stardust ισχυρίζεται ότι δημιούργησε ένα σωματίδιο, ικανό να αντανακλά το ηλιακό φως με τον παρόμοιο τρόπο που οι ηφαιστειακές εκρήξεις μπορούν να ψύξουν προσωρινά τον πλανήτη. Συγκεκριμένα, η εταιρεία υποστηρίζει πως πρόκειται για μια σκόνη, η οποία είναι αδρανής.

Δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα στους ανθρώπους ή στα οικοσυστήματα και δεν μπορεί να βλάψει τη στιβάδα του όζοντος ή να δημιουργήσει όξινη βροχή όπως τα πλούσια σε θείο σωματίδια που προέρχονται από τα ηφαίστεια.

stardustproject.eu

Οι δοκιμές και τα χρήματα μόνο όσων «συμφωνούν με την προσεκτική προσέγγιση»

Μάλιστα, σχεδιάζει να αναζητήσει κυβερνητικές συμβάσεις ώστε να διασπείρει τα σωματίδια και να τα παρακολουθήσει στη στρατόσφαιρα. Η ιδέα βρίσκεται στη διαδικασία εξασφάλισης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και προετοιμασίας ακαδημαϊκών εργασιών για το ολοκληρωμένο ηλιακό σύστημα γεωμηχανικής της.

Η νεοσύστατη επιχείρηση θα χρησιμοποιήσει τα χρήματα που έχει συγκεντρώσει για να ξεκινήσει «ελεγχόμενα υπαίθρια πειράματα» ήδη από τον Απρίλιο, δήλωσε ο Yedvab. Από τις δοκιμές θα απελευθερωθούν τα σωματίδια από ένα ειδικό αεροπλάνο που θα πετά περίπου 18 χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Η ιδέα, εξήγησε ο Yedvab, είναι ότι «αντί να εκτοπιστούν τα σωματίδια προς τη στρατόσφαιρα και να αρχίσουν να τα ακολουθούν, να γίνει το αντίστροφο - να αναρροφηθεί αέρας από τη στρατόσφαιρα και να διεξαχθούν πειράματα».

Εξήγησε μάλιστα ότι η εταιρεία μπορούσε να συγκεντρώσει ακόμη περισσότερα χρήματα, ωστόσο ζήτησε μόνο όσο απαραίτητα για τις αρχικές δοκιμές. «Η Stardust έλαβε χρήματα μόνο από επενδυτές που συμφωνούν με την προσεκτική προσέγγιση», πρόσθεσε.