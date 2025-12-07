Χειμερινό ηλιοστάσιο: Έρχεται η πιο μικρή ημέρα του χρόνου

Αν και οι καιρικές συνθήκες παραπέμπουν ευθέως σε χειμωνιάτικο σκηνικό, ο χειμώνας επισήμως είναι σε... ισχύ από τις 21 Δεκεμβρίου, δηλαδή τη μεθεπόμενη Κυριακή, μόλις τέσσερις μέρες πριν από τα Χριστούγεννα



Αυτό συμβαίνει γιατί ο ήλιος μπαίνει εκείνη ακριβώς τη μέρας στο χειμερινό ηλιοστάσιο, σηματοδοτώντας την μικρότερη ημέρα και τη μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου.



Η λέξη «ηλιοστάσιο» είναι σύνθετη και προέρχεται από τις λέξεις «ήλιος» και «στάσις»,



Το χειμερινό ηλιοστάσιο είναι η στιγμή που ο Ήλιος μοιάζει να σταματάει, ακριβώς πάνω από τον Τροπικό του Αιγόκερω, το νοτιότερο γεωγραφικό πλάτος στο οποίο φτάνει κάθε χρόνο.



Αυτό δίνει στο νότιο ημισφαίριο τη μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου, με τον Ήλιο να φτάνει στη μέγιστη γωνία του στον ουρανό. Αντίστοιχα, το βόρειο ημισφαίριο δεν θα δει πάρα μόνο λίγες αχτίδες φωτός.

Τι ακριβώς συμβαίνει κατά την αστρονομία



Ο λόγος πίσω από αυτές τις μεγάλες διακυμάνσεις είναι η κλίση της Γης. Ο πλανήτης έχει κλίση γύρω από τον άξονά του κατά περίπου 23,5 μοίρες. Τον Ιούνιο, το Βόρειο Ημισφαίριο γέρνει προς τον ήλιο, επομένως ο ήλιος ακολουθεί μια υψηλότερη, μακρύτερη διαδρομή στον ουρανό. Μέχρι τον Δεκέμβριο, γέρνει μακριά και το τόξο του ήλιου είναι χαμηλότερο και μικρότερο.



Τα καλά νέα για όσους και όσες έχουν κουραστεί από τις μικρότερες μέρες είναι ότι το χειμερινό ηλιοστάσιο σηματοδοτεί ένα σημείο καμπής, καθώς μετά την 21η Δεκεμβρίου, οι μέρες θα αρχίσουν δειλά δειλά να μεγαλώνουν ξανά. Η αλλαγή αρχικά είναι σχεδόν... αόρατη καθώς η μέρα παίρνει τα πάνω της κατά μόλις λίγα δευτερόλεπτα, ωστόσο είναι το πρώτο ουσιαστικό βήμα προς μεγαλύτερες βραδιές καθώς ξεδιπλώνεται ο χειμώνας.