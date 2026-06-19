Θερινό ηλιοστάσιο 2026: Πότε είναι η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου

Το θερινό ηλιοστάσιο θα γιορταστεί φέτος την Κυριακή 21 Ιουνίου 2026 στο βόρειο ημισφαίριο, σηματοδοτώντας και επίσημα την έναρξη του αστρονομικού καλοκαιριού.

Πρόκειται για το φαινόμενο κατά το οποίο το βόρειο ημισφαίριο της Γης βρίσκεται στη μέγιστη κλίση του προς τον Ήλιο, με αποτέλεσμα να έχουμε τη μεγαλύτερη ημέρα του έτους και τη μικρότερη νύχτα.

Στην πραγματικότητα, το ηλιοστάσιο δεν «κρατά» όλη την ημέρα, αλλά συμβαίνει σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Για το 2026, η ακριβής στιγμή του φαινομένου υπολογίζεται στις 11:24 ώρα Ελλάδας.

Είναι πάντα στις 21 Ιουνίου;

Όχι απαραίτητα. Το θερινό ηλιοστάσιο μπορεί να σημειωθεί στις 20, 21 ή και 22 Ιουνίου, ανάλογα με τη χρονιά. Σε ορισμένες περιπτώσεις δίσεκτων ετών, μπορεί να μετακινηθεί ακόμη και στις 20 Ιουνίου.

Αυτή η μικρή μετατόπιση οφείλεται στο γεγονός ότι η Γη δεν ολοκληρώνει την περιφορά της γύρω από τον Ήλιο σε ακριβώς 365 ημέρες, αλλά χρειάζεται λίγο περισσότερο χρόνο. Για να «ισορροπεί» αυτό το κενό, προστίθεται μία επιπλέον ημέρα κάθε τέσσερα χρόνια, στα δίσεκτα έτη.

Γιατί αλλάζει η διάρκεια της ημέρας;

Η βασική αιτία είναι η κλίση του άξονα της Γης. Καθώς ο πλανήτης κινείται γύρω από τον Ήλιο, η κλίση αυτή κάνει το ηλιακό φως να πέφτει διαφορετικά σε κάθε ημισφαίριο μέσα στη χρονιά.

Το καλοκαίρι στο βόρειο ημισφαίριο, η Γη είναι στραμμένη περισσότερο προς τον Ήλιο, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη διάρκεια ημέρας. Στο ηλιοστάσιο, ο Ήλιος φαίνεται να βρίσκεται στο πιο «ψηλό» σημείο του ουρανού, πάνω από τον Τροπικό του Καρκίνου.

Χωρίς αυτή την κλίση, δεν θα υπήρχαν έντονες εποχές, καθώς η διάρκεια της ημέρας θα παρέμενε σχεδόν ίδια όλο τον χρόνο.

Από πού προέρχεται η λέξη «ηλιοστάσιο»

Η λέξη προέρχεται από τα λατινικά sol (ήλιος) και sistere (σταματώ), περιγράφοντας τη φαινομενική «στάση» του Ήλιου στον ουρανό πριν αλλάξει ξανά πορεία.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι, παρότι είναι η μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου, δεν συμπίπτει απαραίτητα με την πιο πρώιμη ανατολή ή τη πιο αργή δύση του Ήλιου, που εμφανίζονται λίγες ημέρες πριν και μετά αντίστοιχα.

Το θερινό ηλιοστάσιο σηματοδοτεί την έναρξη του αστρονομικού καλοκαιριού. Ωστόσο, οι μετεωρολόγοι θεωρούν ότι το καλοκαίρι έχει ξεκινήσει ήδη από την 1η Ιουνίου, ορίζοντάς το έως τις 31 Αυγούστου για λόγους στατιστικής και κλιματικής ανάλυσης.