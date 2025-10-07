Πού βρίσκεται το πιο συννεφιασμένο μέρος στη Γη - Δεν είναι το Λονδίνο

Όλοι το έχουμε αναρωτηθεί κάποια στιγμή, ειδικά κάποιες μουντές ημέρες, που τα σύννεφα σκεπάζουν απειλητικά τον ουρανό... Μα γίναμε Λονδίνο; Κι όμως, το συνήθως συννεφιασμένο Λονδίνο φαίνεται πως έχει μόνο το όνομα και όχι τη... χάρη, αφού τα δεδομένα από τους δορυφόρους δείχνουν ότι υπάρχουν πολύ πιο συννεφιασμένες περιοχές στον πλανήτη από την αγγλική πρωτεύουσα.

Πού να βρίσκεται άραγε το πιο συννεφιασμένο μέρος στον πλανήτη; Και αντίστοιχα, πού το πιο ηλιόλουστο;

Την απάντηση δίνει μέσω ανάρτησής του στο LinkedIn ο Guido Cioni, ειδικός ατμοσφαιρικών δεδομένων στην Airbus, στηριζόμενος σε στοιχεία ετών, που προέρχονται από τους δορυφόρους.

Παραδοσιακά, η απάντηση για το πιο συννεφιασμένο και το πιο ηλιόλουστο μέρος του πλανήτη προέρχεται από επιφανειακούς μετεωρολογικούς σταθμούς που παρακολουθούν τις ώρες ηλιοφάνειας. Ωστόσο, αυτή η κάλυψη είναι άνιση σε όλο τον κόσμο, και ακόμη και όπου υπάρχουν σταθμοί, συχνά χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθόδους για τη μέτρηση της ηλιοφάνειας, σημειώνει ο ειδικός στην ανάλυση της ατμόσφαιρας.

«Ευτυχώς, οι δορυφόροι μας δίνουν μια πολύ πιο καθαρή εικόνα. Μετρώντας την υπέρυθρη ακτινοβολία, μπορούν να εκτιμήσουν το κλάσμα των νεφών (το ποσοστό του ουρανού που καλύπτεται από σύννεφα). Για αυτήν την ανάλυση, χρησιμοποίησα 25 χρόνια δορυφορικών δεδομένων MODIS για να υπολογίσω μια μέση κλιματολογία. Είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι ορισμένοι δορυφόροι έχουν πλέον ενεργοποιηθεί για αρκετό καιρό ώστε να μας επιτρέψουν να κάνουμε αυτό το είδος μακροπρόθεσμης μελέτης», τονίζει στην ανάρτησή του.

MODIS Data (average 2000-2025), analysis by Guido Cioni

Ο ειδικός στην ανάλυση των δεδομένων της ατμόσφαιρας παραθέτει χάρτη, ο οποίος «δείχνει τις μέσες τιμές του κλάσματος των νεφών (που κυμαίνονται από 0 έως 1) κατά τη διάρκεια ενός έτους. Οι πιο συννεφιασμένες περιοχές είναι ο Νότιος Ωκεανός, ο Αρκτικός Ωκεανός (ειδικά γύρω από τη Θάλασσα της Γροιλανδίας) και -καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση- μέρη του τροπικού δάσους του Ισημερινού, με μέση νεφοκάλυψη 0,98. Για σύγκριση, το Λονδίνο έχει μέσο όρο περίπου 0,7».

Όσο για την πιο ηλιόλουστη περιοχή της Γης, ο Guido Cioni σημειώνει: «Στο άλλο άκρο του φάσματος, οι πιο ηλιόλουστες περιοχές είναι (όπως ήταν αναμενόμενο) οι μεγάλες έρημοι, όπως η Ατακάμα και η Σαχάρα. Το μέσο ποσοστό νεφών τους είναι μόλις 0,05 (5%) - που σημαίνει ότι τα σύννεφα είναι σχεδόν σπάνιο θέαμα όλο το χρόνο».