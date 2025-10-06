Το Φεγγάρι της Συγκομιδής - Πότε θα είναι ορατή η πρώτη υπερπανσέληνος του 2025

Το βλέμμα θα είναι στραμμένο στον ουρανό τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 7 Οκτωβρίου 2025 και το μοναδικής ομορφιάς θέαμα αναμένεται να ανταμείψει όλους όσοι ξενυχτήσουν για να απολαύσουν το μαγευτικό «Φεγγάρι της Συγκομιδής», την πρώτη υπερπανσέληνο του 2025.

Η πανσέληνος του Οκτωβρίου θα φωτίσει τον ουρανό, την ίδια νύχτα που πρόκειται να ξεκινήσει η βροχή μετεωριτών Draconid, σύμφωνα με τη NASA.

Αν και το φεγγάρι του Οκτωβρίου, που είναι γνωστό και ως «Φεγγάρι της Συγκομιδής», μπορεί να είναι πολύ φωτεινό για να επιτρέψει στους ανθρώπους να απολαύσουν πλήρως τη βροχή μετεωριτών, η υπερπανσέληνος εξακολουθεί να είναι ένα απίστευτο θέαμα, καθώς το φεγγάρι θα φαίνεται περίπου 30% πιο φωτεινό και έως και 14% πιο μεγάλο.

«Είναι μια παγκόσμια εκδήλωση όπου οι λάτρεις της Σελήνης συγκεντρώνονται για να απολαύσουν τον φυσικό μας δορυφόρο», αναφέρει η NASA στο σχετικό βίντεο της με τίτλο « Τι συμβαίνει: Συμβουλές παρατήρησης του ουρανού για τον Οκτώβριο του 2025 από τη NASA».

Πότε θα φτάσει στο αποκορύφωμα

Πότε όμως θα φτάσει στο αποκορύφωμά της η πανσέληνος του Οκτωβρίου; Σύμφωνα με τη USA Today, η πανσέληνος θα φτάσει στο αποκορύφωμά της την Τρίτη 7 Οκτωβρίου στις 6:47 ώρα Ελλάδας (Monday 23:47 ET).

Η καλύτερη στιγμή για να δει κανείς το φεγγάρι είναι όταν βρίσκεται στο αποκορύφωμά του, αλλά θα φαίνεται γεμάτο όλη τη νύχτα και ακόμη και για μερικές μέρες μετά.

Τι είναι η υπερπανσέληνος

Η υπερπανσέληνος συμβαίνει όταν μια νέα σελήνη ή μια πανσέληνος βρίσκεται στο πλησιέστερο σημείο της στη Γη όλο τον μήνα, σύμφωνα με τη NASA.

Η τροχιά της Σελήνης γύρω από τη Γη δεν είναι τέλεια κυκλική, αλλά ελλειπτική. Κατά τη διάρκεια της 27ήμερης τροχιάς της, η Σελήνη φτάνει στο πλησιέστερο σημείο της στη Γη, γνωστό ως περίγειο, και στο πιο μακρινό σημείο της, γνωστό ως απόγειο. Όταν το περίγειο συμπίπτει με την πανσέληνο, έχουμε υπερπανσέληνο. Όπως τονίζει η NASA, αυτός ο όρος δεν είναι αστρονομικός ορισμός, αλλά συνήθως χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια πανσέληνο σε απόσταση τουλάχιστον 90% από το πλησιέστερο σημείο της σε τροχιά με τη Γη.

Εξαιτίας αυτού, το φεγγάρι θα φαίνεται 30% πιο φωτεινό και έως και 14% μεγαλύτερο από ό,τι συνήθως.

Οι τρεις υπερπανσέληνοι του 2025

Ο Οκτώβριος πάντως, δεν θα είναι ο μόνος μήνας με υπερπανσέληνο φέτος, αφού ακολουθούν ακόμη δύο μέχρι το τέλος του έτους. Η επόμενη υπερπανσέληνος θα συμβεί τον Νοέμβριο και θα ακολουθήσει η υπερπανσέληνος του Δεκεμβρίου.

Οι υπερπανσέληνοι θα συμβούν τις ακόλουθες ημερομηνίες, σύμφωνα με το Old Farmer's Almanac:

Harvest Moon (Φεγγάρι της Συγκομιδής) - Τρίτη 7 Οκτωβρίου

Beaver Moon (Φεγγάρι του Κάστορα) - Τετάρτη 5 Νοεμβρίου

Cold Moon (Ψυχρή Σελήνη) - Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου

Από τις τρεις υπερπανσελήνους, η πανσέληνος του Νοεμβρίου θα είναι η πιο κοντινή στη Γη, στα 221.817 μίλια μακριά, με τη σελήνη του Δεκεμβρίου να έρχεται δεύτερη στα 221.965 μίλια και τη σελήνη του Οκτωβρίου να είναι τρίτη στα 224.600 μίλια, σύμφωνα με το Almanac.

Γιατί ονομάζεται Φεγγάρι της Συγκομιδής

Φέτος, η πανσέληνος του Οκτωβρίου ονομάζεται και «Φεγγάρι της Συγκομιδής» επειδή πέφτει σε ημερομηνία που είναι πιο κοντά στην φθινοπωρινή ισημερία. Το 2024, ο τίτλος της «Σελήνης της Συγκομιδής» πήγε στην πανσέληνο του Σεπτεμβρίου.

Όταν δεν πέφτει την πλησιέστερη ημερομηνία στην φθινοπωρινή ισημερία, η πανσέληνος του Οκτωβρίου ονομάζεται «Φεγγάρι του Κυνηγού». Οι ιθαγενείς Αμερικανοί Algonquin τής έδωσαν αυτό το όνομα επειδή σηματοδοτούσε την εποχή που ξεκινούσε το κυνήγι του χειμώνα.